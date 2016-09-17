台鐵南迴線正常 北迴線停駛

受到馬勒卡颱風影響，今晚6時前，台鐵北迴線列車停駛，花蓮往台東至新左營列車則維持正常。

台鐵局表示，今天晚上6時前，北迴線、宜蘭線 (樹林－宜蘭－花蓮間)各級列車全部停駛。

花東線部分，從新左營站及台東站開往終點站為花蓮站的各級上行列車正常行駛，411、651次行駛至花蓮站。

從花蓮出發開往台東站及新左營站各級列車正常行駛，404、412次由花蓮站特開行駛至台東站，416次由花蓮站特開行駛至新左營站。

台鐵局表示，除上述開行列車外，其餘經由北迴線及宜蘭線之各級列車全區間停駛。平溪線及深澳線支線停駛外，其餘各支線均正常行駛。晚上6時過後行車資訊中午12時發布。

有關退、換票及改乘相關問題，台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，可由車站主管於票面簽證退現金。1050917

(中央社)