返鄉搭車服暈車藥 上車前服用以免無效
連假將步入尾聲，民眾可能準備返家。食藥署提醒，民眾若易暈車，服用暈車藥應注意，應提前服藥，不要上車才服，以免藥效不彰補服又過量。
民眾常使用暈車藥的成分多為抗組織胺及東良菪鹼（scopolamine），其中抗組織胺成分也是感冒藥常用成分，服用後可能會有嗜睡、意識不清等副作用。
衛生福利部食品藥物管理署簡任技正祁若鳳今天表示，民眾使用暈車藥常見錯誤是要上車才吃，但藥物作用需要時間，建議在上車前至少半小時前就要服用。
祁若鳳說，很多民眾服藥時間錯誤，覺得怎麼沒效，又繼續吃藥，就可能導致藥物過量。雖暈車藥是安全藥物，多服1、2顆不至於有嚴重後遺症，但可能會頭暈、意識不清、一直想睡等問題。
她表示，口服建議為搭乘前30分鐘至1小時服藥，貼片至少搭車前4小時貼於身體，如耳後等較無毛髮的地方，且應遵循藥品仿單使用。特殊體質民眾更要注意，如兒童、孕婦、有氣喘、青光眼或攝護腺肥大等慢性病病患，必須經醫師評估後開立處方再使用，不宜自行購買。
暈車藥若與其他藥物併服可能產生不適，祁若鳳說，暈車藥有抗組織胺及東良菪鹼，抗組織胺成分也是感冒藥常用成分，使用暈車藥時，不要自行併服用感冒藥；東良菪鹼對中樞神經系統具有抑制作用，若併用鎮靜劑或安眠藥，可能會加重對中樞神經系統抑制情形。
祁若鳳提醒，吃了暈車藥可能注意力不集中或嗜睡，服藥後，不宜駕駛或操作危險器械。
食藥署表示，出發前應注意睡眠充足及飲食清淡，搭乘時可選擇前座，車內保持空氣流通，且盡量不要在搖晃顛簸的車上或船上閱讀、使用手機，也可藉由與別人聊天、唱歌等方式轉移自身注意力，降低暈眩發生。1050917
(中央社)
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