颱風馬勒卡變慢 台北等8縣市注意淹水

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中央災害應變中心今天提醒，馬勒卡颱風速度有減緩趨勢，呼籲北部及東北部地區民眾做好準備，特別是包括台北市等8個縣市在內，處於淹水災害風險較高地區，得提高警覺。

中央災害應變中心今天早上舉行馬勒卡颱風第4次工作會報，國家災害防救科技中心表示，馬勒卡颱風持續向北轉北北東前進，速度有減緩趨勢（每小時18轉14公里），對台灣北部及東北部地區威脅較大。

國家災害防救科技中心提醒，宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市及苗栗縣等8縣市，為淹水災害風險較大地區；宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣等地，則是坡地災害風險較大地區，民眾得多加注意。

中央災害應變中心說，在莫蘭蒂颱風災害後續搶救部分，高雄港目前尚有2艘漁船擱淺，正由港務公司與高雄市政府協助船東處理；金門港區的大陸籍貨船港泰台州號擱淺案，目前無漏油、無貨載、無沉沒之虞，交通部航港局已通知金門縣環保局注意漏油應變，陸方也已派遣東海113號前往現場。

內政部長葉俊榮指示，按相關資料指出，馬勒卡颱風降雨將集中在北部、中部山區，請相關單位持續宣導民眾不要前往山區與海邊，交通部也要確認花蓮、蘇澳、基隆與台北港的船纜固定工作，針對前次颱風的災後復原事項，請各部會掌握；部分水庫持續放流、原水流度也在警界中，這些也要持續關注、預作準備。

此外，對於目前斷水、停電狀況，經濟部指出，在莫蘭蒂颱風影響下，截至今天早上7時，全國曾停電戶數達108萬3982戶，已修復99萬715戶，待修復9萬3267戶；目前停電戶數最多的縣市為屏東縣，尚有8萬3857戶，預計在19日23時完成修復。

自來水部分，經濟部說，截至今天早上7時，全國曾停水戶數72萬2699戶，目前已復水71萬6349戶，待復水6350戶，全部集中在屏東縣，預計9月18日6時修復完畢。1050917

(中央社)