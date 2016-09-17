陸螢火一號總設計師 傳墜色網當間諜

正當中國大陸發射成功「天宮二號」太空實驗室之際，負責大陸火星探測任務的知名國防專家侯建文傳出遭外國情報機構策反成為間諜。有說法指侯建文是中了俄羅斯的美人計。

香港星島日報今天報導，侯建文為上海航天局衛星總設計師，是中國大陸第一顆火星探測器「螢火一號」及「實踐七號」衛星總設計師。

據報導，大陸國安部門已拘查侯建文，但官方尚未回應此事。

報導引述北京「艦船知識」雜誌編輯、軍事撰稿人邱貞瑋日前在微博的發文說，56歲的侯建文被境外情報機構策反，成為間諜。

這則微博隨後遭刪除，換成一條未點名、內容隱晦的帖文，但仍包含「總師（總設計師）落入女色陷阱」、「叛變永遠不可原諒」等內容，又配帖「國家利益高於一切，保密責任重於泰山」的圖片。

海外博聞社引述消息人士指侯建文是被「老毛子（俄羅斯）」情報機構所策反，手段可能是用美人計，但不清楚是在侯建文出國期間或人在中國大陸出的事。

對於傳聞，侯建文本人和所在單位暫未見「闢謠」。1050917

(中央社)