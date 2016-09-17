颱風襲台 北市：已調配菜價貨源
台北市產業局今天說，因應颱風襲台，蔬菜價格可能會有預期上漲，台北農產公司已加強貨源調配及視市況啟動平抑菜價機制，並透過全聯超市增加蔬菜供貨量。
台北市災害應變中心上午召開第二次馬勒卡颱風災防會報，會中，消防局表示，預估馬勒卡暴風半徑將從台北市掠過，下午至傍晚為馬勒卡與台北市最接近的時段，須留意漸歇性陣雨及陣風。
消防局說，累積雨量較明顯的區域為士林、北投、南港及文山區，預定17日深夜後台北市逐漸脫離馬勒卡暴風半徑。
截至17日上午8時止，溪防局共受理33案件，均為輕微災情，已完成27件，其中路燈故障16件最多，廣告招牌掉落3件，另其他輕微災情13件，未處理6件。
工務局表示，堤外停車場至上午8時止，尚有306輛車滯留，上午6時起進行移置作業，至今移置85輛。
產業局說，15日為中秋節，蔬果到貨量皆減少，而價格皆上漲，主因是前一颱風莫蘭蒂已遠離，氣候轉晴，民眾中秋節烤肉活動不受影響，加上後續馬勒卡颱風效應，因此買氣熱絡，導致價格上揚，經向產地初步了解，莫蘭蒂颱風對大宗蔬菜 ，小葉菜類，根莖類及花果類影響皆不大。
產業局表示，16日與17日為市場休市日，批發市場無交易，因應蔬菜價格有預期心理上漲，台北農產公司已加強貨源調配及視市況啟動平抑菜價機制，透過全聯超市增加蔬菜供貨量。
產業局說，颱風形成後，農產公司立即加強進口蔬菜掌握，以補總體不足；目前已訂購進口蘿蔔、包心白菜、高麗菜、洋蔥等，共達157公噸。1050917
(中央社)
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