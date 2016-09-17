越堤道路管制 柯文哲盼發揮創意改善

我要評比

台北市長柯文哲今天提到堤外道路改單向時說，目前堤外停車區有聯外道路，是因關水門後方便作業，但不可能所有越堤道路都以人力管制，應要由硬體解決，相關單位要「發揮創意改善」。

柯文哲上午赴台北市災害防變中心參加馬勒卡颱風第二次災防會報，會後接受聯訪，媒體提問，關於颱風來襲，堤外道路改為單向想法。

柯文哲說，河堤外的停車區有聯外道路，當時設計的考量是因水門關閉時可方便作業，但越堤道路不可能都由人力管制，應要由硬體解決，相關單位要「發揮創意改善」。

媒體提問，台北市上午開放各淨水場整備狀況及供水情形讓媒體拍攝，是否因擔心濁水問題以及台北市目前無風無雨為何停班停課。

北水處說，因為過往沒辦法掌握颱風完全走向，依據氣象局評估，此次颱風在山區最大雨量到300毫米，所以上午才邀請媒體採訪淨水場整備狀況，也呼籲市民持續注意颱風動向，希望可有儲水準備，若颱風影響原水濁度，今年也在120個學校內開放供水站，民眾不用擔心。

至於北北基停班停課問題。消防局表示，依據中央氣象局資料，平均陣風達到7級以上就可以達到放假標準，以及北北基3市所達成的共識。1050917

(中央社)