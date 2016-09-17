吳媽媽撐腰 時尚女王陳璧君紐約獨家專訪吳季剛

陳璧君(右)訪問吳季剛(左)。(陳璧君提供)

陳璧君(左)與吳季剛的媽媽(右)。(陳璧君提供)

陳璧君(左)與設計師Amy Smilovic。(陳璧君提供)

陳璧君(右)與設計師Zac Posen。(陳璧君提供)

陳璧君很有超模的范兒。(陳璧君提供)

陳璧君很有超模的范兒。(陳璧君提供)

陳璧君(左)與好萊塢明星Dascha Polanco相見歡。(陳璧君提供)

陳璧君參觀NBC電視台。(陳璧君提供)

2017春夏紐約時裝周熱烈登場，擔任開場秀Jason Wu同名品牌，與壓軸秀Hugo Boss(Boss Women)靈魂人物的吳季剛，絕對是當前時尚界最受矚目的人氣王設計師，短短一周內要完成兩場大秀，目前能辦到的也只有他。

時尚女王陳璧君本次除了受邀擔任嘉賓觀秀，更由品牌方安排後台專訪Jason Wu，運氣非常好的她，首次與Jason Wu會面便有吳媽媽撐腰，不僅剽悍的保鏢禮敬三分，且成為全球唯一一位同時專訪到這對母子檔的主持人。

吳媽媽提到，很心疼兒子這麼操勞，所以無論如何時裝週一定會飛兒子身邊，為他加油打氣，特別是秀後愛的擁抱，愛子心切的吳媽媽還私下透露，吳季剛日前還為臉上冒出了一顆痘痘煩惱呢，母子之間的親暱與親密不在話下。

接手Boss Women第六季的吳季剛，順利把這個德國品牌換血成紐約時裝週最受歡迎的時髦品牌，秀上吸引了大咖明星、名模與名人們熱捧，名模Karlie Kloss與名人Cameron Dallas眾人爭相拍照，採訪媒體名單更是密密麻麻兩大張，針對時尚界潮流的快速更迭，吳季剛也提到除了跟上節奏還要有所不同，所以本季Boss Women秀上也結合VR直播，同時 SOFT訂製款手包也開放see now buy now（即看即購）的服務。

對於推廣華人設計一直不遺餘力的時尚女王「鐵打的貴婦」陳璧君，深知華人設計在國際間打拼不易，在參與國際時裝週時總不忘大力支持華人設計師。這次受各大品牌之邀前往紐約時裝週之餘，更身負帶領台灣設計師前往國際的使命。

身兼誠品生活AXES時尚總監的陳璧君，對於台灣設計實力相當有自信，這回整合自身國內外資源，向紐約時裝秀主辦方大力引薦台灣設計師品牌Just In Case，成為JIC登上NYFW紐約國際時尚舞台的幕後推手，並在大秀當天到場給予支持，協助品牌在WWD、NY Fashion、Fashion Times等時國際時尚媒體平台曝光，讓台灣設計在國際上發光發熱。

陳璧君靠著不凡的穿搭風格成為國際媒體爭相拍攝的對象，並在國際名人影像庫Getty Image上擁有個人Stacie Chen檔案，多次受邀成為各大品牌秀上嘉賓，並結識許多時尚大咖好友，也是這次2017SS NYFW唯一受邀出席最矚目的時尚Party- Bazaar Icons派對的亞洲時尚名人。

Party上Kanye West的現場演唱、與時尚鬼才Jeremy Scott的相見歡，再再都讓陳璧君大呼即使每天行程滿檔、一天只睡不到3小時也值得，更是趁這機會說出「Im from Taiwan」，帶著台灣的觀眾們近距離接觸超大咖國際時尚名人。

陳璧君參與大秀，不僅帶著觀眾深入大秀後台、專訪大咖好萊塢藝人、設計師、名模等，也帶著大家一覽紐約時尚生活態度。身為LINE TV節目《Stacies Life Style》主持人，她也帶大家一同觀賞紐約時裝大秀、分享每日穿搭，並在節目中帶大家前往知名Brunch餐廳Sarabeths、不可錯過的美味甜點Lady M、一嚐美國必吃的全民美食漢堡等等，也帶著大家在紐約街頭逛街、欣賞Times Square的魅力並到中央公園運動，感受紐約時裝週繁忙生活中仍不可或缺的生活品質與品味。

節目內容除了吳季剛專訪，另有女星最信任的紅毯禮服設計師Zac Posen輕鬆談接手美國老牌Brooks Brothers的願景，Netflix影集、好萊塢當紅女星Dascha Polanco看秀私服專訪

，以及韓裔設計師好友Yuna Yang、紐約品牌Tibi設計師Amy及亞裔設計師Vivienne Hu後台專訪，從時尚到娛樂與大家一同分享時尚與生活靈感來源。也帶領大家深入美國知名電視台之一-NBC電台參觀，一探掌握全美極具影響力的電視台所在。精采特輯全在LINE TV《Stacies Life Style》。

(中時)