哈士奇涉戀愛犯罪未遂 警察叔叔帶回派出所調查

犯罪嫌疑人哈士奇，被村民報案有一隻很兇的大狗，在家裡不走。(微博)

哈士奇被警察叔叔帶上車。(微博)

哈士奇在警車上。(微博)

哈士奇被帶回派出所調查。(微博)

外表帥氣的哈士奇因為常做傻事，在大陸被廣稱為「二哈」，大陸近日又有哈士奇上新聞。安徽省績溪縣金沙派出所接獲民眾報案，民警到達現場發現，原來是一隻癡情的二哈，因迷戀上村民家中的母狗，賴家中遲遲不走。警察叔叔立即將「涉嫌不可描述未遂」的二哈帶回派出所調查。網友留言都被這犯案未遂的二哈逗樂了。

繼之前四川有隻哈士奇掛在電線桿上被救援上新聞後，安徽省也有「二哈」上新聞。微博「公安部打四黑除四害 」帳號，昨日發文，「績溪縣金沙派出所接獲群眾報警，有一隻很凶的大狗在家中一直不走 。民警到達現場發現，原來是一隻癡情的二哈，因迷戀上村民家中的母狗，遲遲不肯走 。蜀黍立即將涉嫌不可描述未遂的二哈帶回派出所，目前正在進一步的調查當中……」

網友被「涉嫌不可描述未遂」的二哈逗樂，紛紛留言「不可描述未遂」、「放犯罪嫌疑人無碼照，未見受害人照片，很好」、「母狗的照片呢！我猜母狗一定很美」、「很凶的大狗！！二哈：你才凶！你全家都凶！！」、「二哈：不想做單身狗」、「蜀黍及時制止了一起不可描述未遂的違法事件」、「這個不可描述的眼神。。」、「為什麼就不成全了它們」、「很凶的大狗...哈士奇：我長得就這樣！」

(中時電子報)