北韓洪患 金正恩罕見對外求救
朝鮮中央通訊社上周日表示，北韓境內西北地區正遭受嚴重洪患影響，急需外界援助。《CNN》對此表示，對一向重視國際形象的北韓來說，此次的求救是很罕見的行為。
朝鮮中央通訊社描述，今年的災害是1945年最嚴重的，而颱風導致北韓Musan、Yonsa縣以及咸鏡北道遭到嚴重洪災，到目前為止有133人死亡、395人失蹤、14萬人急需外援。
《CNN》引述香港城市大學國際關係教授布萊得利‧威廉（Bradley Williams）的分析表示，北韓政府的公開求救非常罕見。他認為，因為洪水所到的地方是北韓境內特別貧窮的地方和監獄的所在地，而金正恩這樣做只是為了社會和政權的穩定。他怕洪災會引起國內更廣泛的社會不滿，所以才會出此下策。另外，金正恩盤算國際社會會因為洪患而對北韓起惻隱之心。然而，教授表示，北韓的洪水公告是否會引起國際社會的關注，仍有待觀察。
在對外求救幾天前，北韓才剛進行了第五次核子試驗，引起國際社會的一片撻伐，且聯合國安理會正計畫將對北韓進行新一輪的制裁
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。