北韓洪患 金正恩罕見對外求救

北韓受颱風「獅子山」吹襲，朝中社曝光金正恩笑容滿面的近照。（圖/朝中社）

朝鮮中央通訊社上周日表示，北韓境內西北地區正遭受嚴重洪患影響，急需外界援助。《CNN》對此表示，對一向重視國際形象的北韓來說，此次的求救是很罕見的行為。

朝鮮中央通訊社描述，今年的災害是1945年最嚴重的，而颱風導致北韓Musan、Yonsa縣以及咸鏡北道遭到嚴重洪災，到目前為止有133人死亡、395人失蹤、14萬人急需外援。

《CNN》引述香港城市大學國際關係教授布萊得利‧威廉（Bradley Williams）的分析表示，北韓政府的公開求救非常罕見。他認為，因為洪水所到的地方是北韓境內特別貧窮的地方和監獄的所在地，而金正恩這樣做只是為了社會和政權的穩定。他怕洪災會引起國內更廣泛的社會不滿，所以才會出此下策。另外，金正恩盤算國際社會會因為洪患而對北韓起惻隱之心。然而，教授表示，北韓的洪水公告是否會引起國際社會的關注，仍有待觀察。

在對外求救幾天前，北韓才剛進行了第五次核子試驗，引起國際社會的一片撻伐，且聯合國安理會正計畫將對北韓進行新一輪的制裁

(中時電子報)