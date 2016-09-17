政院：新能源政策 推時間電價等多元措施

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行政院今天表示，為邁向2025非核家園目標，推動新能源政策，另在確保供電方面，將推展時間電價、計畫性減量等多元措施。

行政院指出，為邁向2025非核家園目標，並兼顧國際減碳承諾，政府已推動新能源政策，啟動能源轉型與電業改革，帶動自主綠能產業發展。

能源轉型與電業改革將以長短期策略相互搭配，確保電力供應；同時積極推動節約能源及擴大再生能源發展，全面推動包括節能、創能、儲能及智慧系統整合等措施，希望帶動新興綠能產業發展與促進綠色就業。

政府新能源政策具體作為有7項，包括「穩定開源及擴大需量管理，確保供電」、「推動節能極大化，提升能源使用效率，抑低電力需求成長」、「積極多元創能，促進潔淨能源發展」、「加速布局儲能，強化電網穩定度」、「推動智慧電網與智慧電表布建」、「培養系統整合，輸出國外系統市場，拓展自主綠能產業」及「完成電業法修法及檢討電價機制，提供能源轉型所需的市場結構與法制基礎」。

其中在確保供電方面，短期措施除傳統火力電廠汰舊換新為高效率機組如期商轉外，另推動多元需量反應措施，包括時間電價、計畫性減量及需量競價等。

長期作法則是提升能源使用效率，抑低電力需求年均成長率至1.0%；擴大再生能源發展於114年達發電量20%；儘速完成「第三天然氣接收站」，增建天然氣卸收及輸儲設備，擴大天然氣使用；積極進行燃煤電廠汰舊換新為高效率發電機組等措施。

在智慧電網部份，為因應綠能饋電需求，政府未來將逐步增加中南部綠電發展區的饋線容量。

而關於電業法修法方向，目前規劃以廠網分離為推動目標，將綜合電業進行分割，並開放發電業與售電業申設、代輸，以逐步開放用戶購電選擇權。

行政院指出，另經濟部正檢討新電價公式，針對各界對現行電價公式提出的修正意見，包括成本項目含括範圍、調漲與調降幅度設限、建立電價平穩機制等，一併納入檢討。1050917

(中央社)