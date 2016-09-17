警員知法犯法 酒駕衝稻田拒絕酒測

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高雄市警局保安大隊督察組1名吳姓警務員，15日中秋假期前往苗栗和友人聚餐，竟酒後駕車衝入路旁稻田中，員警趕往查看，他卻拒絕酒測，經抽血檢驗酒測值達0.68毫克。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月17日

高雄市警局保安大隊督察組1名吳姓警務員，15日中秋假期前往苗栗和友人聚餐，竟酒後駕車衝入路旁稻田中，員警趕往查看，他卻拒絕酒測，經抽血檢驗酒測值達0.68毫克。

苗栗縣警局通霄分局今天指出，15日晚間10時許，接獲民眾報案苑裡鎮苗43線與德行路口，有1部轎車失控衝進稻田中，員警趕往查看，發現39歲吳姓男子滿身酒氣，拒絕配合警方進行酒測。

員警把吳男帶回派出所，他第一時間沒有表明警員身分，卻先辯稱自己並非駕駛，事後又表示「胸口不舒服」，16日凌晨1時許，偵辦員警帶吳男前往醫院就診，經過抽血換算酒測值達0.68毫克。

吳男酒醒後，才向警方表示，於民國85年曾經在大甲警分局服務，當晚應昔日同僚之邀，前往大甲區找朋友，喝了大約4罐啤酒，自己也不知道怎麼會開車衝出馬路的意外。

雖然是自己人，整起意外也沒有造成人員傷亡，不過，督察警務員竟知法犯法，通霄警分局仍依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050917

(中央社)