警員知法犯法 酒駕衝稻田拒絕酒測
高雄市警局保安大隊督察組1名吳姓警務員，15日中秋假期前往苗栗和友人聚餐，竟酒後駕車衝入路旁稻田中，員警趕往查看，他卻拒絕酒測，經抽血檢驗酒測值達0.68毫克。
苗栗縣警局通霄分局今天指出，15日晚間10時許，接獲民眾報案苑裡鎮苗43線與德行路口，有1部轎車失控衝進稻田中，員警趕往查看，發現39歲吳姓男子滿身酒氣，拒絕配合警方進行酒測。
員警把吳男帶回派出所，他第一時間沒有表明警員身分，卻先辯稱自己並非駕駛，事後又表示「胸口不舒服」，16日凌晨1時許，偵辦員警帶吳男前往醫院就診，經過抽血換算酒測值達0.68毫克。
吳男酒醒後，才向警方表示，於民國85年曾經在大甲警分局服務，當晚應昔日同僚之邀，前往大甲區找朋友，喝了大約4罐啤酒，自己也不知道怎麼會開車衝出馬路的意外。
雖然是自己人，整起意外也沒有造成人員傷亡，不過，督察警務員竟知法犯法，通霄警分局仍依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。