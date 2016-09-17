信號彈取得容易 警政署擬源頭管理

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監察院表示，信號彈非管制品，容易被當作攻擊武器，危害社會安全，促請內政部加強管制，警政署擬從源頭管理，並建立逾期信號彈後端回收處理機制。

基隆市日前發生一件汽車起火案，經警方調查，為一名10歲男童從3樓住家發射信號彈，誤擊轎車導致後座起火燃燒。

監察院表示，信號彈非管制品，取得容易，常被當成攻擊武器，在法律層面上卻不屬於管制品，甚至在拍賣網站就買得到，在查緝及防範上形成灰色地帶，且有仿傚增加趨勢，對社會秩序與公共安全造成隱憂。

經監察院調查後，內政部警政署已持續強化臨檢查察、加強大型活動盤查、辦理相關宣導、對於違法使用信號彈依法查處或移送偵辦等作為，以避免信號彈遭濫用，造成社會問題。

內政部警政署另為整合各機關對於信號彈源頭管制意見，今年7月19日召開「強化信號彈管理措施研商會議」，決議政策上朝向以源頭管理方式處理，將現行信號彈號列分為「船舶、航空器使用之信號彈」及「其他信號彈」2種，並辦理相關進口管制及逾期漁船用信號彈回收銷毀機制等措施。

監察院表示，經持續追蹤，信號彈管制措施已產生具體善成效，對保障人民有免於恐懼自由有助益。監察院表示，將持續追蹤內政部「信號彈源頭管制」及「逾期信號彈後端回收處理機制」後續辦理情形，以保障人民生命財產安全。1050917

(中央社)