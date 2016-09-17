信號彈取得容易 警政署擬源頭管理
監察院表示，信號彈非管制品，容易被當作攻擊武器，危害社會安全，促請內政部加強管制，警政署擬從源頭管理，並建立逾期信號彈後端回收處理機制。
基隆市日前發生一件汽車起火案，經警方調查，為一名10歲男童從3樓住家發射信號彈，誤擊轎車導致後座起火燃燒。
監察院表示，信號彈非管制品，取得容易，常被當成攻擊武器，在法律層面上卻不屬於管制品，甚至在拍賣網站就買得到，在查緝及防範上形成灰色地帶，且有仿傚增加趨勢，對社會秩序與公共安全造成隱憂。
經監察院調查後，內政部警政署已持續強化臨檢查察、加強大型活動盤查、辦理相關宣導、對於違法使用信號彈依法查處或移送偵辦等作為，以避免信號彈遭濫用，造成社會問題。
內政部警政署另為整合各機關對於信號彈源頭管制意見，今年7月19日召開「強化信號彈管理措施研商會議」，決議政策上朝向以源頭管理方式處理，將現行信號彈號列分為「船舶、航空器使用之信號彈」及「其他信號彈」2種，並辦理相關進口管制及逾期漁船用信號彈回收銷毀機制等措施。
監察院表示，經持續追蹤，信號彈管制措施已產生具體善成效，對保障人民有免於恐懼自由有助益。監察院表示，將持續追蹤內政部「信號彈源頭管制」及「逾期信號彈後端回收處理機制」後續辦理情形，以保障人民生命財產安全。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。