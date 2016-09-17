鄭秀文開唱頻走音 爆哭求觀眾退票
天后鄭秀文睽違六年重返歌壇，昨晚在香港紅館展開世界巡迴演唱會，未料整場表現失常，不僅聲音沙啞甚至還頻頻走音，也讓她在舞台上抱頭痛哭，甚至要求觀眾直接退票。
根據《蘋果日報》報導，鄭秀文開唱前就飽受喉嚨發炎及咳嗽所苦，其實開場時早已唱不出聲音，因此多首歌曲表現失常頻頻走音，自我要求甚高的她更是在台上抱頭痛哭，雖然歌迷頻頻安慰力挺，讓她堅持唱完整場，不過聲音越唱越沙啞，讓她在演唱會尾聲再次向觀眾致歉，並表示「我還有七場，錢可不可以還你們？我把歌唱成這樣，我好痛苦，可不可以退錢？」，讓全場觀眾相當不捨。
稍早鄭秀文也在臉書發文，並再次向所有粉絲致歉，她表示心情經過沉澱後已經不哭了，剩下七場也會盡力完成表演，另外也感謝所有粉絲支持力挺，才讓她有撐下去的動力，對此粉絲也安慰她「大家都知道你盡了力，這份心意我們都感受到了」。
(中時電子報)
關鍵字：鄭秀文
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