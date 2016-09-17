楊雅筑賣命練國標 累到邊哭邊睡

楊雅筑秀舞技。(民視提供)

楊雅筑秀舞技。(民視提供)

楊雅筑秀舞技。(民視提供)

今晚播出精采內容。(民視提供)

民視舞蹈競技節目《舞力全開》邀楊雅筑、杜忻恬、邱珮淇等人同場競技國標舞，三人在節目上大吐苦水，直呼舞步好難記。楊雅筑甚至爆料她的指導老師林文藝，凌晨12點傳了舞步給她，要她多練習才會進步，讓原本要就寢的楊雅筑當下超緊張，趕緊換上國標舞鞋練習，甚至一度壓力大到落淚，但由於體力不堪負荷，居然邊哭邊睡，讓大家覺得又心疼又好笑。

面對最關鍵的第三場積分賽，三位藝人無不勤加苦練，只盼在決賽脫穎而出，但被問到今天要表演的舞科，三人保密到家，被問到國標舞簡不簡單時，都不約而同地表示「超級難」。

主持人侯怡君和Gino聽了覺得心疼，也虧楊雅筑有點好笑，齊力撻伐指導老師林文藝怎麼可以這麼嚴格，讓老師無奈表示「我也是為了她好」，最後楊雅筑說老師對她期望太高才會如此，反過來要大家放過搭擋老師。

(中時)