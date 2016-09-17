新北市17日停收垃圾 18日加班收運

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「馬勒卡」暴風圈17日凌晨接觸台灣陸地，預估在今日下午對新北市影響最劇烈，新北市環保局宣布，17日全天暫停收運垃圾（含廚餘及回收物），18日則是派員加班收運。

環保局表示，清潔人力將在颱風過後優先投入災後復原，可能會影響部分垃圾收運時間，請民眾多加體諒，並密切注意市府災害應變中心、環保局網站、新北樂圾車網站、里長廣播及電視跑馬燈公告，對於收運垃圾相關資訊有任何疑問，可撥打1999或環保局各區清潔隊電話進行詢問。

環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾排出，以免造成環境髒亂及危害公共安全，並於18日配合環保局收運勤務。

(中時)