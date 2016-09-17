潘政琮並列第34 威巡季後賽首晉級

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潘政琮以並列第34首度晉級威巡季後賽。(圖：TPGA提供)

旅美高球好手潘政琮，在威巡季後賽第2戰Boise公開賽前兩輪揮出68、69桿，以並列第34的總桿137桿(-5)順利晉級，這也是他參加2場季後賽以來第1場晉級。

美國選手強斯頓第2輪飆出63桿(-8)，以199桿(-13)躍居領先，落後8桿的潘政琮，最後兩輪不易爭逆轉勝，第1目標放在爭取前10。

(中時電子報)