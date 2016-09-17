向外資示好 傳北京對彭博解禁
香港南華早報報導，北京當局準備批准大陸國營企業購買彭博的終端機。此舉既是向外資示好，也是對外宣示落實開放政策的承諾。
英文南華早報今天在報導中引述消息指出，北京當局希望藉此取消對這家美國新聞通訊社的杯葛，可以轉移外界對大陸拒絕外資的批評。
據報導，4年前彭博高姿態與北京翻臉後，北京當局隨即禁止大陸國企購買彭博提供財經新聞資訊的終端機。
報導表示，除了向外資示好，北京當局也希望藉此說明開放政策不變，尤其今年中國大陸正處於人事異動的敏感年。
報導指出，過去一年，北京實際上已放寬對彭博的限制，而彭博也同時對北京方面展開遊說工作。
不過，彭博發言人接受南華早報查詢時，拒絕評論此事。
另據報導，彭博在中國大陸的銷售隊伍今年4月曾大肆慶祝，原因是今年首季在大陸設立了300台終端機。
報導表示，彭博目前在中國大陸設立的終端機有5500台，較4年前遭北京當局禁止其網站及禁止國企購買其終端機前的3000台，多了2500台。
彭博是以紐約為基地的新聞通訊社，透過電視或終端機提供即時財經資訊。1050917
(中央社)
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