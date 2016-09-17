颱風來襲 林聰賢：民眾勿往山區海邊

颱風馬勒卡可能侵襲台灣東北部，宜蘭縣長林聰賢今天呼籲，午後山區恐有大雨，海邊有長浪，呼籲民眾不要前往山區海邊。

林聰賢上午9時前往宜蘭縣消防局，主持颱風馬勒卡災害應變中心第二次工作會議。

林聰賢說，根據相關預報資料，中秋節過後有大潮，山區恐有間歇性大雨，海邊也會出現長浪，縣府昨天已宣布今天停止上班上課，呼籲民眾在颱風假期時做好防災，盡量留在家中或市區，不要前往山區或海邊。

他表示，這次中秋連假，外縣市來宜蘭的車輛雖不多，但今天還是有許多遊客會有預期性心理，提前北返，再加上國道5號下午已取消高乘載管制措施，呼籲用路人午後上路之前，多注意交通資訊。

國軍說，上午已指派官兵前往南澳鄉的碧候村、金洋村、澳花村、武塔村，協助當地居民預防性撤離。1050917

(中央社)