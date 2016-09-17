颱風馬勒卡來襲 全台疏散2658人

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中央災害應變中心今天說，受馬勒卡颱風影響，截至上午8時止，新北市等4縣市進行預防性疏散，共計撤離2658人。交通運輸部分，台鐵北迴線、宜蘭線及平溪線至下午6時前停駛。

中央災害應變中心表示，依據中央氣象局定量降水資訊，截至上午7時止，尚未達土石流黃色警戒發佈標準。截至上午8時止，新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣等4縣市，進行預防性疏散撤離共計2658人。

陸海空交通運輸情況，中央災害應變中心指出，高鐵今天依時刻表正常發車，但若風雨過大，部分班次可能降速或停駛。公路部分，台7甲91K+200（棲蘭）災害封閉，今天7時已單線雙向通車；台20線霧鹿、新武等2處路段已搶通，中午12時前，實施預警性封閉；台9線（104K-179K）也是預警性封閉至中午12時。

空運部分，截至目前為止，國內航線取消126班次，國際航線則是取消57班次、延誤9班次。海運部分，今天計有14條航線、共93航次停航。1050917

(中央社)