反恐 菲納卯市長籲穆斯林女性摘下面罩

我要評比

為避免再次發生恐怖攻擊，菲律賓南部大城納卯市長勸說穆斯林女子避免在公共場所戴著蒙面頭巾。

菲律賓網路新聞媒體Rappler報導，納卯市市長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）最近發表聲明，請求市民不要穿戴遮住臉部的帽子、大陽眼鏡、面罩、口罩，以及臉部塗彩和布卡（burqa）。

布卡是穆斯林女性所穿著的全身式罩袍，穿著者只能透過眼部一小洞或網紗看到外面。

杜特蒂在聲明中說，「我了解穆斯林姐妹們對布卡的情感，但請容我建議你們改穿露出臉部的蓋頭，穿著布卡者遇到安檢人員，應配合露出臉部。」

納卯市1夜市於本月初遭人放置炸彈引爆，有14人當場喪生，逾70人受傷，1名重傷者數日後也回天乏術。

菲律賓警方已公布嫌犯照片，但畫像上戴著面罩，讓民眾根本難以辨認。1050917

(中央社)