網球》一年內撂倒3天王 迪波卓5盤力克莫瑞

阿根廷名將迪波卓5盤大戰擊敗莫瑞。(美聯社)

迪波卓與「英國希望」莫瑞，兩人繼里約奧運決賽後，台維斯盃再度碰頭，未料莫瑞卻踢到鐵板，歷經史詩般5盤、5小時又7分鐘鏖戰，迪波卓以6比4, 5比7, 6比7 (5), 6比3, 6比4擊敗莫瑞甜蜜復仇。

台維斯盃(Davis Cup) 世界組（World Group）準決賽英國迎戰阿根廷，第1點重現里約奧運金牌戰對決，不過結局卻截然不同，雙方激戰成盤數2比2平手，關鍵第5盤迪波卓率先破發莫瑞，自己發球局全保，5盤大戰拿下勝利，也報里約奧運一箭之仇。

2009美網冠軍迪波卓，歷經3度手腕動刀，去年一度考慮退休，但今年東山再起，網壇「Big 4」中有3人就曾敗在他的手下，從球王喬柯維奇、「蠻牛」納達爾到莫瑞，迪波卓自己也始料未及。

莫瑞為了台維斯盃缺席祖父喪禮，卻5盤飲恨敗給迪波卓。(美聯社)

世界排名暫居64的迪波卓，擊敗莫瑞後說，「我從未想過生涯會有這種時刻，這種鏖戰是我所懷念的。這也是我人生中最長的一役。」

阿根廷準決賽目前取得2比0優勢，這是阿根廷15年來第11度闖進準決賽，過去未曾捧冠僅4獲亞軍，若擊敗英國有望繼2011年後再闖決賽一拚隊史首冠。

(中時電子報)