NBA》醫生點頭同意打球 小蓋索準備復出

馬克蓋索在上季季後賽首輪，只能眼見灰熊慘遭馬刺橫掃出局。(美聯社資料照)

今年2月遭逢右踝嚴重傷勢提前報銷的灰熊中鋒馬克蓋索，17日終於獲得醫療許可，正式宣告趕上新球季訓練營，不過根據《曼菲斯商報》報導，小蓋索早就開始偷偷打球了，私下參加不少臨時組織賽事，迫不及待回到場上心態明顯。

上季雖拿16.6分、7籃板與3.8助攻的不錯數據，小蓋索卻打了52場例行賽就告報銷，只能眼見闖進季後賽的灰熊，首輪就遭馬刺4比0橫掃出局，如今總算傷癒復出，當然很想趕上新球季訓練營，也獲醫療團隊的點頭同意。

灰熊對於小蓋索的復健過程，抱持相當小心謹慎的態度，他也因為右踝手術，無法代表西班牙參加今年里約奧運，卻從今年6月開始，就在曼菲斯進行重訓，會在最近不斷參加小型比賽，等於宣告他的右腳傷勢早就沒有問題了。

(中時電子報)