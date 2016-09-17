第一個到達最後才撤離 陸軍PO片：義無反顧

海軍陸戰隊弟兄在高雄二二八公園合力將倒塌樹木移除，幫忙清理環境。（王錦河攝）

莫蘭蒂颱風橫掃南台，為高屏地區帶來嚴重災情，路樹招牌橫倒馬路間，國軍犧牲假期協助，支援各地方政府救災、整理市容，今日陸軍司令部在臉書粉絲專頁PO出「第一個到達，最後才撤離」影片，表達官兵弟兄們「義無反顧」的抗災立場，他們「隨時可以端槍衝鋒衛國，也可以為民眾拿起掃把」，只願民眾民眾盡早恢復正常生活。

在陸軍司令部所PO出的影片中，國軍弟兄賣力的清倒塌路樹、奮力的協助救災的身影，他們說即便颱風已遠離，但仍會持續協助完成復原工作，就是希望民眾可以盡快回到正常生活、恢復美麗市容，陸軍司令部強調，救災是以不同的型式，去履行保衛國家，以及愛護人民的使命。

他們說，國軍是戰士、是勇士，也同樣是民眾的守護者，「隨時可以端槍衝鋒衛國，也可以為民眾拿起掃把」，大家對他們的期許、不捨、鼓勵都讓他們點滴在心，在國家和人民有需要的時候，一定是「第一個到達，最後才撤離」，期盼民眾對這些迷彩戰士們給予鼓勵的掌聲。

(中時電子報)