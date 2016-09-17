中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

第一個到達最後才撤離 陸軍PO片：義無反顧

中時電子報
/整理報導
點閱517
我要評比
2/10
莫蘭蒂災後只有清潔員和國軍支援？高市府打臉且有一大群「傻子」奉獻
海軍陸戰隊弟兄在高雄二二八公園合力將倒塌樹木移除，幫忙清理環境。（王錦河攝）
陸軍司令部「第一個到達，最後才撤離」
挖新鮮，精彩無極限
號召粉絲

莫蘭蒂颱風橫掃南台，為高屏地區帶來嚴重災情，路樹招牌橫倒馬路間，國軍犧牲假期協助，支援各地方政府救災、整理市容，今日陸軍司令部在臉書粉絲專頁PO出「第一個到達，最後才撤離」影片，表達官兵弟兄們「義無反顧」的抗災立場，他們「隨時可以端槍衝鋒衛國，也可以為民眾拿起掃把」，只願民眾民眾盡早恢復正常生活。

在陸軍司令部所PO出的影片中，國軍弟兄賣力的清倒塌路樹、奮力的協助救災的身影，他們說即便颱風已遠離，但仍會持續協助完成復原工作，就是希望民眾可以盡快回到正常生活、恢復美麗市容，陸軍司令部強調，救災是以不同的型式，去履行保衛國家，以及愛護人民的使命。

他們說，國軍是戰士、是勇士，也同樣是民眾的守護者，「隨時可以端槍衝鋒衛國，也可以為民眾拿起掃把」，大家對他們的期許、不捨、鼓勵都讓他們點滴在心，在國家和人民有需要的時候，一定是「第一個到達，最後才撤離」，期盼民眾對這些迷彩戰士們給予鼓勵的掌聲。

(中時電子報)

中華民國陸軍司令部臉書

關鍵字：國軍救災陸軍司令部
點閱517
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。