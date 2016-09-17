便民措施 申請外勞遞補招募免附出國文件

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勞動部日前已公告申請外勞遞補招募，可不必再檢附外國人出國證明文件。勞動部今再度提醒，雇主只須依規定正確完整填寫申請書，並填具外籍勞工出國日期即可。

為了使雇主申辦遞補招募外籍勞工業務更加便捷，勞動部已於7月14日公告可不必再檢附外國人出國證明文件。

過去雇主申辦外籍勞工遞補招募時，應檢附外國人出國證明文件，如搭機證明、入出國日期證明書，雇主向航空公司申請搭機證明時，也須支付新台幣100元不等費用，除負擔該等手續費外，也增加文件準備時間。

現在雇主僅需於申請書中正確填具外籍勞工出國日期，即可免附搭機證明，後續由勞動部透過與移民署介接的入出境資料比對，審核無誤後即核發許可。

勞動部說，由於從7月14日公告後至8月底，申辦外籍勞工遞補招募申請案總共7364件中，約有4成申辦案件仍檢附搭機證明或入出國日期證明書，提醒雇主可以不必再檢附相關文件。1050917

(中央社)