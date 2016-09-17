洗盡鉛華 女神卡卡回歸原色

流行樂天后女神卡卡將於10月21日發行睽違3年的全新個人專輯JOANNE，卡卡首支新曲被評為原創性十足，小怪獸們希望有更多像Bad Romance一樣的流行經典。

女神卡卡（Lady Gaga）的小怪獸們要注意了，卡卡昨天在蘋果（Apple）音樂的廣播頻道宣布，睽違3年的個人錄音室新專輯JOANNE將於10月21日全球發行，首支單曲Perfect Illusion於上週公開，已有逾千萬網友試聽，MV將於9月20日首播。

JOANNE是卡卡家族因狼瘡過世的姑姑的名字，卡卡的本名中也有JOANNE。她在電台訪問中說，這是一張發自真心與靈魂的專輯，當遠離鎂光燈，回到家族生活，與朋友相處，才發現家庭經驗與挑戰才是形塑個人的根源。

卡卡2013年發行專輯ARTPOP後隔年，與爵士樂老將東尼班奈特（Tony Bennett）合作爵士名曲專輯Cheek to Cheek。2015年轉戰戲劇，演出影集第5季「美國恐怖故事：旅館」（American Horror Story: Hotel），獲得金球獎短片與影集類的最佳女主角獎。

卡卡受過完整音樂與戲劇教育，相較於同期流行歌手仍停留在立志與愛情歌曲範疇，她的表演與創作廣度經驗，遠高於泰勒絲（Taylor Swift）和凱蒂佩芮（Katy Perry）等偶像歌手，深入演奏、歌唱、舞蹈與戲劇等多元面向。

卡卡今年在美式足球超級盃獻唱美國國歌，並在葛萊美獎演唱，向已故英國搖滾歌手大衛鮑伊致敬，都顯示她已邁向實力歌手行列。卡卡版的美國國歌，在已故歌手惠妮休士頓（Whitney Houston）之後，成為新經典。

卡卡2011年的單曲Born This Way曾被評為曲調與瑪丹娜（Madonna）1989年的單曲Express Yourself類似，引起抄襲指控。這次樂評與網友多認為新曲Perfect Illusion的曲風與調性原創味十足，唱法也異於過往，希望新專輯其他歌曲也能有原味。

30歲的卡卡透露，新專輯除了個人與家人的生活經驗外，也融入鄉村和印度寶萊塢風味。這些風格與合作對象，過去都沒有嘗試過。

出道8年，卡卡由網路社群起家，帶領誇張流行風潮，不過這幾年造型「收斂」許多。新專輯封面不再有嚇人的裝飾，只見她染著金髮，戴著粉紅色圓帽，淡妝凝視前方，頗有回歸初衷的意味。

卡卡最大的挑戰仍是創作瓶頸，連續3張專輯繳出多首膾炙人口的歌曲，歌迷期待新專輯會有像Bad Romance這類讓人驚豔的暢銷歌曲。1050917

(中央社)