張智霖拍動作槍戰 憶炸傷驚險歷程

港星張智霖在新片「S風暴」中，有多場槍戰、追車戲，他說，觀眾看到的帥氣畫面，其實現場充滿危險，他回憶過往拍戲曾被假槍的爆炸彈弄傷眉角，當場被送醫縫針，仍心有餘悸。

犯罪動作片「S風暴」集合3大男星古天樂、周渝民及張智霖同台飆戲，以香港廉政公署鐵腕查貪污為背景，更牽扯進足球賽及賽馬，讓案情更複雜。

張智霖在電影中，一甩以往帥氣形象，演出愛賭運動彩、愛偷懶的警察，他原以為可以演得很輕鬆，沒想到卻動不動就要上演狂奔戲碼，還要被多台車追撞，讓他笑說，「我不是演個愛偷懶的警察嗎？怎麼查貪污變成動作大片了。」

張智霖說，片中一場飛車追逐的戲，他拍得心驚膽跳，一開始他沒有想太多，便開始拍攝，沒想到開拍後，竟有多輛車同時撞向他，讓他左躲右閃、再滾過車頭，安全完成畫面，他說：「幸好順利拍完了，但真的也嚇出一了頭汗啊。」

「S風暴」中也有多場槍戰戲碼，張智霖說，觀眾看到的帥氣畫面，其實現場充滿危險，他記得以前拍戲時，曾經不小心被假槍的爆炸彈弄傷眉角，當場被送進醫院縫針，「真的要打起十二分精神，拍動作戲不小心受傷，自己會覺得很不好意思的，幸好這次都很順利完成動作場面。」

「S風暴」將於9月30日在台上映。1050917

(中央社)