大馬遊艇赴新加坡途中爆炸 3傷1失蹤

馬來西亞一艘從蘭卡威開往新加坡的雙層私人豪華遊艇，昨天深夜在半途疑似引擎故障發生爆炸，船上4名外籍人士中，3人受傷被經過的漁船救起，另1人不幸失蹤。

馬來西亞媒體報導，這起意外於16日深夜12時左右，發生在距離檳城姆加角國家公園海域西南方向約15海里處。

失蹤的是24歲的巴西人邦德贊（Lucas Bondezan）則失蹤，搜救隊伍在事發後立即展開搜救工作，但至截稿為止，尚無任何發現。

3名傷者被送到蘇丹娜峇希雅中央醫院，未同行的法國籍船主在接到消息後，也趕到醫院為他們辦理手續，但不願接受媒體訪問。1050917

(中央社)