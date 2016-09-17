釣客受困沙洲 警消泳渡救回3人

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警消泳渡救回3釣客。（陳淑娥翻攝）

3名釣客16日前往石岡水壩下游垂釣，不料當天傍晚溪水暴漲、河流湍急，無法涉水上岸受困於沙洲上，搜救人員利用拋繩槍牽引繩索至10米遠沙洲，並泳渡20公尺至對岸，順利救出3名釣客。

霧峰吳姓父子（父55歲、子19歲）及林姓友人（58歲），16日上午在莫蘭蒂颱風遠離後，3人相約至舊山線花樑鋼橋下游150公尺處、涉水至大甲溪川中島垂釣，由於山上下雨，石岡水壩進行洩洪，傍晚下游溪水暴漲，3人受困沙洲上，家人緊急求援。

消防局救災第一大隊長楊純凱表示，由於釣客所在沙洲寬大、無危險顧慮，但因河流湍急、水深及腰，3人無法自行涉水上岸，搜救人員利用拋繩槍牽引繩索至10公尺遠沙洲上，並泳渡20公尺至對岸，以擺渡方式順利陸續救回3名受困釣客。

(中時)