颱風擦邊過 大台北民眾外出騎車透氣

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馬勒卡颱風從台灣旁邊擦邊而過，大台北地區17日中午以前無太大風雨，有民眾已等不及雨停，在河濱公園穿著雨衣騎車透氣。（姚志平攝）

馬勒卡颱風從台灣旁邊擦邊而過，大台北地區17日中午以前無太大風雨，有民眾已等不及雨停，在河濱公園穿著雨衣騎車透氣。但氣象局表示，颱風緩慢北移中，稍晚就會有風雨，民眾別大意。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在宜蘭東南東約130公里海面上，正以每小時15公里速度向北轉北北東移動，7級風暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風。

(中時)