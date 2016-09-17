邁阿密僑諮委曾水福獲美國會表彰
美國國會今天舉行表揚援建海地國家醫學院工程典禮，邁阿密僑務諮詢委員曾水福主導的曾氏顧問公司獲頒表揚狀。
由聯邦眾議員威爾森（Frederica Wilson）主導的美國國會表揚援建海地國家醫學院工程典禮，今天在華府萬豪飯店（Marriott Marquis）舉行晚宴，表揚協助工程的個人與機構。
在佛羅里達州專營建築工程計畫項目的曾氏顧問公司，由邁阿密僑務諮詢委員曾水福主導，獲得美國國會表揚；出資2600多萬美元的美國國際開發總署（USAID）也同獲表彰。
不久前完工的海地國家醫學院是大地震後最大的美援建築工程，設施完善，醫學院分為國家衛生科學園區與護理學校兩部分。
海地國家醫學院結構營造部分由曾氏顧問公司委由中華民國海外工程公司辦理。威爾森感謝並表揚曾水福對工程計畫的協助。
台灣邦交國海地2010年1月發生重大震災，美國與台灣均投入大量資源協助重建工作。1050917
(中央社)
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