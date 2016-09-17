大師殞落 美名劇作家阿爾比辭世
美國劇作家阿爾比（Edward Albee）的私人助理表示，這位曾3度獲普立茲獎肯定的劇作家於昨天辭世，享壽88歲。
美聯社報導，阿爾比的助理霍德（Jackob Holder）表示，阿爾比在紐約東部的蒙淘克（Montauk）自宅過世。他過去飽受糖尿病之苦，但目前尚未確認死因。在2005年劇作家亞瑟米勒（Arthur Miller）與奧古斯特威爾森（August Wilson）相繼去世後，阿爾比可以說是美國在世最偉大的劇作家。他的名作如「誰怕吳爾芙」（Who's Afraid of Virginia Woolf?）與「優美的平衡」（A Delicate Balance），都在挑戰戲劇傳統。
數年前，阿爾比曾在進行大型手術前寫下一紙短箋，打算在自己死去之時公開：「將我的感謝與我所有的愛，給予那些使我生命如此美妙、如此刺激、如此豐足的人們。」
阿爾比辛辣的作品「誰怕吳爾芙」1962年於百老匯（Broadway）首演，從此成為受到盛讚的劇作家，開啟他的時代。這部戲曾獲東尼獎殊榮，至今仍被視為阿爾比最優秀的作品，1966年改編為電影也拿下多個獎項，由伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）與李察波頓（Richard Burton）主演。
阿爾比生於1928年，被紐約近郊1對富裕的夫婦收養。他的父親利德（Reed Albee）經營連鎖歌舞劇院凱斯阿爾比（Keith-Albee）；母親則是位社交名媛，這位具有權威性影響力的女性控制了阿爾比的大半人生。
與父母疏遠後，阿爾比搬到紐約，而在他以「動物園故事」（The Zoo Story）得到矚目前，都在西聯公司（Western Union）擔任信差。「動物園故事」是部獨幕劇，描寫2名陌生人在中央公園（Central Park）長椅上相遇的故事。阿爾比在1958年寫出這部劇本，並以德語版本在柏林首演。（譯者：中央社廖禹揚）1050917
(中央社)
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