蓮舫當選黨魁 陳亭妃讚「台南人的光榮」
日本最大在野黨民進黨黨魁選舉15日在東京都內舉行投開票，候選人之一的黨魁代理、台裔參議員蓮舫雖被「雙重國籍」問題所擾，但仍順利當選民進黨黨魁。日前蓮舫曾鬧出「台灣不是國家」言論風波，但民進黨台南立委陳亭妃在臉書發文力挺「3年前蓮舫曾經回台南白河尋根，是台南人的光榮....」。
蓮舫的父親是台灣人、母親是日本人，她出生於東京，1985年取得日本國籍。日前因雙重國籍問題被對手質疑影響選情，蓮舫不得不對外表示，台灣不是國家，沒有雙重國籍問題。民進黨立委管碧玲並批蓮舫為「太狠心的女人」。
事後傳出蓮舫是強調日本政府主張「一中原則」，我駐日代表處也澄清，蓮舫並未直接說「台灣不是個國家」，立委管碧玲也刪文。
蓮舫曾表示，「父親17歲時要我選擇國籍，成為日本人可以有投票權，可以參政，我是憑自己的意思決定選擇日本籍的，我也想為日本做些什麼，我至今一直以身為日本人為傲，我愛我的國家。」對於雙重國籍問題，蓮舫13日上午在國會召開記者會，承認仍留有父親出生地的台灣籍（中華民國國籍）。
民進黨台南立委陳亭妃昨在臉書貼出蓮舫當選新聞，並說「3年前蓮舫曾經回台南白河尋根，是台南人的光榮....」
網友留言「這種話你講的出來，虧你還是委員。」、「這點重要嗎？是重要。但，兆豐更重要。」、「台南之光」、「不同的舞台，委員也是台南之光，加油加油~」
陳亭妃為台南市第3選舉區立委，曾擔任過地方新聞記者、主播，文化大學戲劇系、長榮大學經營管理研究所碩士，外界傳聞陳亭妃有意參選下屆台南市長。
(中時電子報)
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