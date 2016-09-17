馬勒卡颱風影響 多條海空運航線停班

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受到馬勒卡颱風影響，空運部分共有126班次國內航線取消，57班次國際航線取消且有9班次延誤，海運則有14條航線共93航次停航。中央災害應變中心指揮官、內政部長葉俊榮今天（17日）於工作會報時，指示交通部聯繫基隆港、台北港、蘇澳港及花蓮港，加強船纜固定，預防再有船隻斷纜事故。

中央災害應變中心統計，目前馬勒卡颱風尚未造成人命傷亡災情，預計中午過後風雨將逐漸增強，台7甲線棲蘭路段因莫蘭蒂颱風造成落石封閉，今天上午恢復單線雙周通車，台20線霧鹿、新武2處路段與台9線蘇澳到崇德路段，昨預警性封閉道路，預計今天中午12時解除。

台23線花蓮富里鄉豐南路段，預計9月20日搶通；台20線摩天路段坍方，預9月計23日中午搶通；台20線勤和至復興路段坍方，預計9月30日搶通。

在鐵路方面，台鐵北迴線、宜蘭線、平溪線與深澳線，從今天凌晨0時起至晚間6時停駛；高鐵路分目前仍正常發車，但若風雨過大，部分班次可能降速，也不排除停駛。

由於宜蘭、花蓮地區為颱風首當其衝地區，龜山島已封島至明天，後天視情況再決定是否開放登島；蘭嶼共有198名遊客因莫蘭蒂颱風海、空運停航而滯留迄今，均已妥善安置，安全無虞。

海運今天停班航線共13條，包括基隆—馬祖（台馬之星）、白沙－黃岐（安麒輪、吉順9號）、福澳—馬尾（金龍輪）、南竿—北竿（吉順9號）、南竿—東引（台馬輪）、金門—五通（金門小三通）、金門—石井（金門小三通）、富岡—綠島（綠島之星2號、金星3號、天王星）、富岡—蘭嶼（綠島之星）、後壁湖—蘭嶼（綠島之星3號、夏威夷7號、夏威夷8號）、布袋—馬公（太吉之星、凱旋3號、金一之星）、高雄—馬公（台華輪）、安平—東吉（東吉福氣）。

交通部指出，莫蘭蒂颱風高雄港4艘漁船擱淺漏油事件，交通部表示，「富冠606號」、「富冠707號」已拖離，「順天606號」及「永興發168號」預定3至7天內完成船艙燃油抽除及船體移除，台灣港務公司與高雄市府正協助船東布設攔油索並清除水面油汙。

中國大陸籍貨船「港泰台州號」也因莫蘭蒂颱風在金門擱淺，目前無漏油、貨載、沉沒之虞，大陸方面已派遣「東海113號」前往拖救，今天下午將由航港局邀相關單位討論後續處置。

(中時)