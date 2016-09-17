在兩大國夾縫中 尼泊爾與印度修好

特派員看世界專欄新任尼泊爾總理普拉查達15日訪問印度，16日與印度總理莫迪會面，雙方同意強化關係。這個長期在印度「照顧」下的山間小國，對這個老大哥真是又愛又恨。

沒去過尼泊爾的人，單從照片看到尼泊爾佛教寺廟林立及喇嘛，可能以為尼泊爾是個佛教國家，而且人種可能更接近西藏人。

但實地拜訪尼泊爾後，會發現上述印象實在大錯特錯。尼泊爾人多數是印度教徒，且人種比較接近印度人，人們使用的是接近北印度的印地語，雙方的語言只有約30%不太一樣，彼此可以溝通無礙。

也因為如此，即使處在中、印兩個亞洲大國和強權的夾縫中，尼泊爾向來與印度比較親近，這除了是人種、語言、宗教與印度接近外，也與過去尼泊爾曾遭大英帝國擊敗，被迫支持英屬印度蠶食西藏有關。

當然，尼泊爾只有北面與中國接壤，其餘三面皆與印度接壤，加上尼泊爾有7成物資和能源必須仰賴印度進口，也是尼泊爾不得不聽命於印度這個南亞霸主的原因之一。

不過，印度也提供尼泊爾人免簽證待遇，同時給予尼泊爾長期經濟援助，「照顧」這個小老弟。

但對長期遭印度頤指氣使，以及在印度工作的尼泊爾人常遭印度人歧視，讓尼泊爾人不喜歡這個老大哥。

在加德滿都從事旅遊業的薩吉丁（Sajideen）就說，印度總以為可以控制尼泊爾，叫尼泊爾幹什麼就幹什麼，且對在印度工作的尼泊爾人非常壞，把尼泊爾人當作次等民族，尼泊爾人因此不太喜歡印度這個強鄰。

談到中國大陸，尼泊爾人相對較有好感，因為大陸當局已在尼泊爾投下數百萬美元興建道路、醫院，聰明的大陸四川商人看到尼泊爾大地震後急需磚頭建材，更紛紛到尼泊爾投資開設磚窯等，不但增加就業率，也解決重建的建材問題。

不過，鑑於現實需要，尼泊爾歷任總理仍然會在剛上任時，把印度當作首訪國家，盡力迎合印度。

但這種情況，在尼泊爾歷經10年動盪好不容易於去年9月解決各方歧見通過新憲法，卻引發尼、印邊境的印度裔馬德西人（Madhesi）不滿抗議，進而導致印度以動亂為由封鎖邊境，逼使尼泊爾政府修改新憲法對馬德西人做出更大讓步，終於讓尼泊爾對印度的不滿瞬間爆發。

由於印度封鎖邊境施壓，讓尼泊爾陷入好長一段時間的能源和物資匱乏，尼泊爾朝野都對印度產生極大反感，尼泊爾在呼籲印度解除封鎖未果後打出中國牌，轉向中國大陸求助，大陸當局也趁此表達善意，先運首批燃油給尼泊爾。

這時，印度才驚覺封鎖邊境的動作逼使尼泊爾靠向大陸，讓大陸影響力深入南亞，印度國會的反對黨和輿論都批評印度政府的錯誤決定。

就在印度懊惱不已之際，當時尼泊爾奧利內閣卻面臨盟友毛派倒戈，迫使奧利喪失多數、進而辭職，由毛派領袖普拉查達回鍋擔任總理，也讓印度重燃希望。

普拉查達過去也曾擔任總理，但因打破尼泊爾總理一上任首次出訪一定是印度的慣例，先訪問中國大陸，在印度壓力下黯然去職；這次再度擔任總理，他格外小心，上任後立刻分別派特使前往中、印兩大國。

由於大陸先前答應盡力提供物資給尼泊爾，迄今因交通運輸等問題無法完全達成承諾，尼泊爾仍仰賴印度提供物資，在審酌情勢下，普拉查達決定選擇印度作為首訪國家，積極與印度修好，16日與莫迪會面後，雙方簽署3項協定。

這3項協定包括印度把提供給尼泊爾地震後重建信貸額度擴大到總額7.5億美元，及另外兩條印度援建的道路工程，兩位總理還討論印度為尼泊爾修建橫貫東西的鐵路及電力項目等事宜。

為不讓尼泊爾倒向中國大陸，讓尼泊爾重新變成盟友，印度總理莫迪也承諾雙方要密切監督並完成印度在尼泊爾所有有時限的開發計畫，加速在尼泊爾完成水電項目，同時雙方還要加強國防和安全機構合作。

普拉查達與莫迪達成的協定，象徵尼泊爾成功與印度重修舊好。

鑑於印度過去經常阻撓毛派掌政，更曾施壓讓普拉查達下台等舊恨，尼泊爾新政府對印度仍深具戒心。

即使因普拉查達先訪印度，傳大陸國家主席習近平為此決定取消訪問尼泊爾，但如同尼泊爾一位前外長所言，尼泊爾是小國，必須與兩個鄰居和睦相處，預料尼泊爾還是會維持與大陸的關係，在中印兩大強權間尋求平衡與生存之道。1050917

(中央社)