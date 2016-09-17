新北：水門關閉 河濱公園禁烤肉

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新北市政府表示，原訂中秋節假期開放「樹林區原住民主題部落公園」提供烤肉活動，但因馬勒卡颱風來襲，配合水門關閉中止開放。

因應馬勒卡颱風豪雨來襲，基於安全考量，新北各水門於今天上午8時關閉，同時開放疏散門周邊區域10公尺以上道路紅黃線停車。警方也派員至內各水門協助疏導停放於堤防內車輛，引導民眾停放於安全處。

考量民眾安全並配合新北市水門，原開放烤肉的活動也同步中止，市府籲請民眾切勿在颱風警報期間前往河濱公園，以維自身安全。 1050917

(中央社)