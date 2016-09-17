陳其邁懸賞冰淇淋 揪打擊救災士氣網友

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莫蘭蒂颱風重創高雄，一名網友指高雄市長陳菊宣布撤除防災中心，把災後復原工作丟給國軍；民主進步黨立委陳其邁懸賞高雄市永富冰淇淋2盒，「請大家協助，揪出這個渾球！」

莫蘭蒂颱風遠離，善後工作還沒完成，網路流言指莫蘭蒂颱風災後，高雄市政府「動員國軍支援，市府公務員自己休假」；陳其邁16日晚間在社群網站臉書（Facebook）上分享高雄市政府的新聞稿，駁斥網路留言。

新聞稿指出，為災後復原，市府出勤人員達7628人，包含環保局出勤人員1638人、車輛404台，含環保署支援12台，環保局開口契約10台。工務局出勤人員618人、機具共333台，含抓斗車85台、鍊鋸85台。教育局出勤人員5372人，另開口契約動員3台高空作業車含司機、1台八爪車含司機、工人12人。

另外，感謝國軍支援計1286員，中型戰術輪車85輛；市府呼籲，應停止散播不實謠言，挑撥國軍與市民情感，影響救災士氣。

陳其邁表示，「請大家協助，揪出這個渾球！」他也特別附註，「因此破案者，贈送高雄市永富冰淇淋2盒。」1050917

(中央社)