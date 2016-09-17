批准TPP 越南：要等美國大選結果

我要評比

越南國會主席阮氏金銀表示，國會下一個會期不會將跨太平洋夥伴協定（TPP）納入議程，原因是要等待美國總統大選結果出爐及其對TPP的影響等因素，再做出下一個決定。

「青年報」新聞網站（thanhnien.vn）報導，越南國會常務委員會15日召開會議，針對下月舉行的第14屆國會第2次會議議程進行討論，阮氏金銀（Nguyen Thi Kim Ngan）在會中做了以上表示。

她表示，越南是TPP創辦成員，但仍需要參考與考慮各國的批准情形，以及美國總統大選結果對TPP有何影響，屆時將做出相關評估，經黨中央委員會討論後，再做出下一個決定。

TPP由美國主導，於5年前啟動，至今共有12個國家參與談判。越南被視為TPP最大受惠國，也被看好是首波批准TPP的國家。

不過，由於美國總統候選人川普與希拉蕊對TPP都持反對態度，令TPP前景黯淡。1050917

(中央社)