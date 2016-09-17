陸故宮天壇頤和園 禁止導遊講野史傳聞
奇聞軼事遊客愛聽，但是北京市部分景點要禁，其中列入文化遺產名錄的故宮、天壇、頤和園等景區，將逐步實施講解員管理制度，未取得景區講解員證者不得在景區從事講解服務。
北京青年報記者日前赴故宮等景區，發現不同旅行社的導遊在故宮、頤和園隨團提供講解服務，有時導遊甚至會隨意穿插大量未經考證的傳聞、野史。
一名旅行社導遊說，「奇聞軼事遊客才愛聽啊！為了吸引遊客注意，有些故事也不會特意考證真偽，畢竟遊客只是聽個樂兒，不會當真的。」
北京市旅遊條例（草案修改稿）目前已提交北京市人民代表大會常務委員會審議。草案規定，對於北京市列入世界文化遺產名錄的故宮、天壇、頤和園等景區，應逐步實行講解員管理制度，未取得景區講解員證者不得從事旅遊團隊講解服務。1050917
(中央社)
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