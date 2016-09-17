自認比葉倫強 線上遊戲體驗當Fed主席

受夠了喋喋不休地討論利率和通膨嗎？認為經濟成長可以更快？覺得你推出的貨幣政策比美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）還強？

那你可以試試「我是聯準會主席」（Chair the Fed）這款新線上遊戲，挑戰管理1個經濟體的能力。

法新社報導，遊戲中你可以自行操控利率槓桿，考驗你在管理失業和通膨上效率有多好。先在此預告一下，前聯準會主席馬丁（William McChesney Martin）曾說過，聯準會的職責就是在派對即將開始時，把雞尾酒缽拿走。

舊金山聯邦準備銀行製作這款線上遊戲，作為經濟系和其他系所學生的學習工具，可在以下網址取得www.frbsf.org/education/teacher-resources/chair-federal-reserve-economy-simulation-game。

舊金山聯邦準備銀行教育與推廣部主任霍夫（JodyHoff）說：「我們希望『我是聯準會主席』這款遊戲能激發各個年齡層的學生，對貨幣政策和在美國經濟中扮演的角色產生興趣。」（譯者：中央社陳昱婷）1050917

(中央社)