自認比葉倫強 線上遊戲體驗當Fed主席
受夠了喋喋不休地討論利率和通膨嗎？認為經濟成長可以更快？覺得你推出的貨幣政策比美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）還強？
那你可以試試「我是聯準會主席」（Chair the Fed）這款新線上遊戲，挑戰管理1個經濟體的能力。
法新社報導，遊戲中你可以自行操控利率槓桿，考驗你在管理失業和通膨上效率有多好。先在此預告一下，前聯準會主席馬丁（William McChesney Martin）曾說過，聯準會的職責就是在派對即將開始時，把雞尾酒缽拿走。
舊金山聯邦準備銀行製作這款線上遊戲，作為經濟系和其他系所學生的學習工具，可在以下網址取得www.frbsf.org/education/teacher-resources/chair-federal-reserve-economy-simulation-game。
舊金山聯邦準備銀行教育與推廣部主任霍夫（JodyHoff）說：「我們希望『我是聯準會主席』這款遊戲能激發各個年齡層的學生，對貨幣政策和在美國經濟中扮演的角色產生興趣。」（譯者：中央社陳昱婷）1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。