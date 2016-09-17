情侶駕車丟鞭炮取樂 炸傷6人

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嘉義市區昨天凌晨傳出民眾烤肉，遭人丟擲鞭炮，造成6人被炸傷；警方立即循線逮人，黃男、郭女情侶及郭姓少年坦承犯行，供稱是為了好玩取樂，今天被依傷害等罪嫌函送。

嘉義市警察局第一分局表示，八掌派出所於16日凌晨接獲報案，指民眾在興業西路某婚紗店前烤肉時，遭不明人士駕車丟擲疑似爆竹煙火，當場爆炸造成6名烤肉民眾被炸傷送醫。

被炸傷王姓男子描述事發情況，當時與友人在騎樓烤肉，一輛汽車行經丟出約棒球般大小的鞭炮，滾動數秒鐘，隨即爆炸，根本閃避不及，巨大聲響，許多人受傷加耳鳴，丟擲鞭炮的汽車，隨即揚長而去。

警方追查，發現1台白色BMW汽車涉重嫌，昨天凌晨就前往車主位於嘉義縣太保市住家查訪，但人未返家，員警於昨天上午再度前往，車主表示開車出去的女兒郭姓女子還未回家，後來涉嫌的郭女與男友黃姓男子，以及郭姓少年於昨天傍晚才到案說明。

開車的黃男等3人到案，原矢口否認犯案，經警提示蒐集監視器畫面等證據，黃嫌等人才坦承犯行，供稱因為愛玩，於15日中秋夜晚在嘉義縣路邊攤購買爆竹，從太保市至嘉義市區沿途丟擲爆竹嚇唬路人取樂。1050917

(中央社)