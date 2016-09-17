隔熱材料出包 美空軍停飛F-35匿蹤戰機

在美國空軍宣布首架F-35匿蹤戰機做好戰鬥準備後7週，卻有10架戰機因空軍技工發現包覆管線週圍隔熱材料「剝落和破碎」而停飛。這些管線內含液體，可為作戰系統和電腦降溫。

彭博（Bloomberg）報導，據空軍聲明和對1位要求不具名的空軍軍官訪問指出，包括還在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）生產線上的42架在內，可能共有57架戰機使用劣質隔熱材料。問題不在於設計缺陷，而是製造18條出冷卻劑管線的兩家分包商，其中1家在生產過程中發生品質瑕疵。

今天送給美國參議院、眾議院國防委員會的聲明指出，若上述問題未解決，破碎的隔熱材料可能留在這些從機翼連結到機身油箱的管線裡，或許會導致「可能對油箱造成結構性傷害」的壓力過大或壓力不足。

據空軍統計，生產線上20架必須修整的戰機來自外國訂購，包括以色列8架、日本6架、義大利和挪威各3架。（譯者：中央社何宏儒）1050917

(中央社)