慶生小甜甜 吳宗憲藏頭詩驚現「水性楊花」
女星小甜甜(張可昀)近期瘦身有成，成功從原本的80公斤瘦到52公斤，瘦身後變成美腿正妹，日前慶祝生日時，小甜甜身穿露肩上衣、熱褲，大秀好身材，不過當她曬出禮物時，吳宗憲(憲哥)的書法藏頭詩卻驚現「水性楊花」。
小甜甜慶生派對中眾星雲集，吳宗憲、納豆等人都是座上賓，其中吳宗憲送給小甜甜一幅書法作品，第一行就直誇「水中芙蓉小甜甜，性格開朗沒人嫌，楊柳垂枝等伊人，花開燦爛在眼前。」看似正常的押韻詩，仔細一看發現，句首驚現「水性楊花」，憲哥慶生不忘虧小甜甜，幽默藏頭詩笑翻網友。
過完生日後，小甜甜自嘲變老，並透露近期認真想凍卵「趁現在這時候又加上有在運動應該是最好的時機」，期盼粉絲能提供相關資訊，並強調自己「是認真的」。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。