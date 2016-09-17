慶生小甜甜 吳宗憲藏頭詩驚現「水性楊花」

小甜甜日前慶祝32歲生日。（圖／取材自小甜甜臉書）

小甜近期瘦身有成。（圖／本報系資料照片）

女星小甜甜(張可昀)近期瘦身有成，成功從原本的80公斤瘦到52公斤，瘦身後變成美腿正妹，日前慶祝生日時，小甜甜身穿露肩上衣、熱褲，大秀好身材，不過當她曬出禮物時，吳宗憲(憲哥)的書法藏頭詩卻驚現「水性楊花」。

吳宗憲藏頭詩驚現「水性楊花」。（圖／取材自小甜甜臉書）

小甜甜慶生派對中眾星雲集，吳宗憲、納豆等人都是座上賓，其中吳宗憲送給小甜甜一幅書法作品，第一行就直誇「水中芙蓉小甜甜，性格開朗沒人嫌，楊柳垂枝等伊人，花開燦爛在眼前。」看似正常的押韻詩，仔細一看發現，句首驚現「水性楊花」，憲哥慶生不忘虧小甜甜，幽默藏頭詩笑翻網友。

過完生日後，小甜甜自嘲變老，並透露近期認真想凍卵「趁現在這時候又加上有在運動應該是最好的時機」，期盼粉絲能提供相關資訊，並強調自己「是認真的」。

(中時電子報)