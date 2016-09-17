莫蘭蒂釀農災 舒淇問政府：你們在幹嘛

強颱莫蘭蒂肆虐南台灣，造成農損慘重，女星舒淇在臉書轉發農民謝銘鍵以KUSO方式、反映嚴重農災情形的影片，並質問政府「就讓農民們辛苦打拚付之一炬嗎？你們在幹嘛？」

中秋強颱莫蘭蒂挾帶強風豪雨襲台，造成農牧養殖業損失慘重，玉里鎮青農謝銘鍵（小劍劍）在臉書PO影片，用KUSO的方式，無奈點出因為沒經費，花蓮玉里鎮稻田已水深及胸，呼籲相關單位改進排水系統問題，引起網友迴響，目前已超過54萬人次點閱。

向來關心社會議題的女星舒淇也在臉書轉發該短片，並寫道，「請問政府大人們怎麼辦？！就讓農民們辛辛苦苦打拚付之一炬嗎？！那你們在幹嘛？！」帶頭呼籲相關單位，解決農民的困境。

不過，舒淇貼文一出，引發正反兩極的評論，有人認為藝人關心社會是好事；但也有網友認為，「此刻政府單位與民間團體，大家都很盡力、很疲於奔命了。」與其在網路上發言，不如付出實際的行動，更有助於解決問題。1050917

(中央社)