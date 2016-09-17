侵台3颱風排名今年前3強 專家：史無前例
今年到目前為止有16個颱風生成，專家吳德榮說，今年侵台的3個颱風強度是今年前3名，這樣的巧合可說是史無前例。
中颱馬勒卡持續影響台灣，中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機專欄中說，今年有16個颱風生成，其中襲台的3個分別名列今年前3強，是史無前例的巧合。
根據中央氣象局紀錄，今年最強的颱風是中秋節前侵台的第14號颱風莫蘭蒂，排名今年最強颱風，而排名第2的是今年首颱就侵台的尼伯特颱風，至於目前正影響台灣的馬勒卡颱風，目前則是和今年第10號颱風獅子山並列第3。
吳德榮分析，超級聖嬰現象已經在6月結束，很多國家認為可能會發展的「弱反聖嬰」尚無蹤影，目前中太平洋海溫是在正常值範圍的，所以今年7月之後，強度前3名的颱風皆侵台，巧合成分居高。
但他補充，今年8月上旬到9月上旬，西北太平洋形成了季風低壓及西南季風的大氣型態，且持續時間特別長，是否跟這個巧合有關，是值得研究的氣象議題。1050917
(中央社)
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