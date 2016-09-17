馬勒卡來襲 唐穗山2登山客平安尋獲

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馬勒卡颱風來襲，傳出2名登山客在桃園與宜蘭交界的唐穗山失聯，經過桃園市政府消防局人員與警方上山搜救後，順利找到登山客；所幸意識清楚，沒有生命危險。

桃園市政府消防局今天中午表示，救災救護指揮中心在昨天晚間接獲巴陵分隊通知，表示警方接獲民眾報案，有民眾在唐穗山登山口發現停放一部轎車，並有「4名民眾入山」，經員警連絡陳姓女車主，車主稱是自己的兒子與友人一同到唐穗山登山。

救災救護指揮中心昨晚立即派遣巴陵分隊及第一搜救隊，共6人上山搜尋。由於晚間山區風雨頗大且有濃霧，搜尋不易，員警跟家屬說明狀況後經家屬同意，等到今天清晨進山搜尋。

巴陵分隊代理分隊長林國鎮率員會同員警會清晨前往搜尋，並且在上午10時30分尋獲2名登山客。

經過登山客確認後「上山僅有2人」，證實先前傳出「4名失聯的登山客」為錯誤訊息。

獲救的登山客隨即被帶往就近的三光派出所，補充熱食休息後再後送下山，所幸意識清楚，沒有生命危險。1050917

(中央社)