颱風馬勒卡北上 台東脫離警戒北部風雨增
颱風馬勒卡逐漸北上，台東已經脫離陸上警戒範圍，東北部、北部及台中以北、南投風雨都將增強，提醒西半部和北部民眾注意。
根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在宜蘭東方約110公里海面上，正以每小時16公里速度向北轉北北東移動，7級風暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風。
氣象局技正陳怡良說，隨著颱風逐漸北上，台東已經脫離陸上警戒範圍，受背風沉降作用影響，有發生焚風機率，而接下來北部、西半部風雨將逐漸轉強，提醒民眾嚴防豪雨或大雨，沿海要留意海水倒灌。
根據氣象局觀測，受颱風外圍環流影響，截至今天上午11時，嘉義石磐龍已經累積209毫米雨量，氣象局也持續發布豪雨特報，大台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林及嘉義有局部大雨或豪雨；宜蘭、花蓮、南投、嘉義以北及台南以南要有局部大雨發生機率。1050917
(中央社)
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