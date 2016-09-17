iPhone 7 全美開賣 庫克扮門市員工

蘋果iPhone 7系列新機和智慧手錶於全美開賣，其中舊金山有不少蘋果迷漏夜在各大門市店前排隊，卻失望發現iPhone 7 Plus和今年新出的曜石黑色已被預購一空。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）意外出現於巴羅艾托市（Palo Alto) 的蘋果門市店內。這次他身穿藍上衣，扮成員工，在開門時一起拍手歡迎顧客上門。他短暫的停留引起現場騷動。

位於巴羅艾托市的蘋果門市店昨晚開始就有果迷排隊。今早蘋果門市店比往常提前2小時開門，8時開始銷售iPhone 7系列新手機和蘋果手錶。門口已有約100位民眾排隊等候。

等了26小時，從昨晚就開始漏夜排隊的蘋果粉絲伊頓（David Eaton）表示，為了買到曜石黑的iPhone 7 Plus而來。 店員曾多次告知目前店裡沒有貨，但他不放棄，心想可能有奇蹟出現。

這位果迷雖然最後沒買到想要的手機，卻意外見到來門市店當店員的庫克，並一起合影。他說一天一夜的等待還是值得。

蘋果手機像黑武士般光亮的曜石黑色和尺寸較大的iPhone 7 Plus在預購時就銷售一空。 蘋果員工表示，最好上網訂購。門市可能要等一個月後才能買到。

許多蘋果的門市店下午手機已預購一空。1050917

(中央社)