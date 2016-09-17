廣州98%市民稱生活環境改善
據報導，中國大陸廣州市98%民眾認為，當地生活環境有改善。
廣州日報今天報導，市統計局近期對全市10區5000名常住居民進行調查，主題涉及對「建設乾淨、整潔、平安、有序的廣州」是否有信心，生活環是否有改善。
結果顯示，98%認為廣州整體生活環境有改善，綠化美化和衛生狀況改善最為明顯，其中15.8%認為有「很大改善」，61%認為有「較大改善」，21.2%認為「略有改善」。
據調查，只有2%受訪者認為「沒有改善」。
另外，97.5%市民認為城中村和內街小巷重點整治工作有成效。
廣州近幾年重點推動環保清潔工作，包括改善河流及城市的清潔問題，令生活環境更佳。1050917
(中央社)
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