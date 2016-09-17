颱風接力 宜蘭雲嘉發布土石流黃色警戒

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颱風馬勒卡來襲，全台嚴防豪大雨，農委會水保局針對宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣共3縣4鄉29村發布90條土石流黃色警戒，地方政府應進行疏散避難勸告。

中央災害應變中心今天早上舉行馬勒卡颱風第4次工作會報，國家災害防救科技中心表示，馬勒卡颱風持續向北轉北北東前進，速度有減緩趨勢（每小時18轉14公里），對台灣北部及東北部地區威脅較大。

國家災害防救科技中心提醒，宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市及苗栗縣等8縣市，為淹水災害風險較大地區；宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣等地，則是坡地災害風險較大地區，民眾得多加注意。

農委會水土保持局今天則針對宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣共3縣4鄉29村發布90條土石流黃色警戒。

分別分布於宜蘭縣大同鄉南山村、復興村、茂安村、崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、四季村、太平村、寒溪村；以及雲林縣古坑鄉草嶺村、桂林村、華山村、樟湖村。

另外，還有嘉義縣梅山鄉瑞里村、太和村、安靖村、龍眼村、圳南村、瑞峰村，阿里山鄉樂野村、來吉村、山美村、豐山村、達邦村、茶山村、十字村、新美村、里佳村等。

水保局指出，所發布的90條土石流黃色警戒，建議地方政府進行疏散避難勸告。1050917

(中央社)