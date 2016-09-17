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台鐵宣布北迴線各級列車全面停駛。(趙雙傑攝)

民眾在台北車站排隊購票。(趙雙傑攝)

受到馬勒卡颱風影響，台鐵於今(17)日宣布北迴線各級列車全面停駛，南迴線高雄至台東區段、阿里山森林鐵路維持全日正常行駛，提醒民眾多加留意，而稍後阿里山森林鐵路也因土石流影響宣布停開。

(中時)